Aquí el nuevo tráiler de Injustice

Injustice es una de las cintas animadas más esperadas de DC. Aunque la historia ya la hemos visto en el juego y en cómics del mismo nombre, probablemente esta será la primera vez que muchos experimenten esta versión alternativa de la Liga de la Justicia. De esta forma, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler de la adaptación.

Si bien la idea de un Superman malvado no era algo nuevo para 2013, año en que llegó el juego original, el trabajo de NetherRealm sí ayudó a popularizar este concepto. Es así que el nuevo adelanto de Injustice nos muestra al último hijo de Krypton de forma corrompida.

Al igual que otras cintas del universo animado de DC, Injustice no tendrá un estreno en los cines. En su lugar, esta película estará disponible de forma digital y en Blu-ray el próximo 19 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo arte de Gotham Knights. De igual forma, se ha confirmado la presencia de este juego y The Suicide Squad: Kill the Justice League en el DC FanDome de este año.

Vía: IGN