Si todo sale bien, el DC FanDome 2021 debería regresar en octubre de este año, y uno de los juegos que estará presente durante el evento es Gotham Knights. Tras ser retrasado por todo un año, lo nuevo de WB Games tendrá presencia en este próximo showcase, pero por si ya no puedes esperar más, te alegrará saber que han compartido un nuevo y breve vistazo al título.

Vía Twitter, la cuenta oficial del juego compartió esta nueva animación protagonizada por los cuatro héroes: Robin, Nightwing, Red Hood y Batichica.

Your Legacy Begins Now. Step Into the Knight. #GothamKnights pic.twitter.com/XGb8hLaHl9

— Gotham Knights (@GothamKnights) September 3, 2021