Fortnite recibe nueva skin de Venom

Hace un par de temporadas, Fortnite recibió la skin de Venom en su versión de los cómics. Ahora, para celebrar el próximo estreno de Venom: Let There Be Cargane, el battle royale ya cuenta con un traje inspirado en el protagonista de esta cinta. Así es, Eddie Brock y su simbionte han llegado a Fortnite.

En estos momentos, todos los jugadores de este título free-to-play pueden acceder a la tienda cosmética, y comprar la nueva skin de Venom, así como el pico Cuchilla de simbionte, y el emoticono Aperitivo delicioso. De igual forma, todo esto se puede conseguir por separado, o como parte de un paquete que también incluye el primer traje de Venom que llegó a Fortnite.

Como parte de la temporada actual del juego, todos aquellos que ya cuentan con el pase de temporada, tienen la oportunidad de completar una serie de retos para obtener la skin de Carnage, el antagonista principal de Let There Be Carnage. Ahora solo falta que el Spider-Man de Tom Holland se sume a Fortnite para cumplir los deseos de muchos.

En temas relacionados, Apple aún no dejará que Fortnite regrese a la App Store. De igual forma, parece que Naruto sí llegará a este título.

Vía: Fortnite