Reportan varios problemas con Diablo II: Resurrected en Xbox

Diablo II: Resurrected se lanzó el día de ayer, y aunque muchos fans de la franquicia se la han estado pasando increíble con el juego, también hay otros que reportan múltiples problemas de conectividad, particularmente en consolas Xbox.

Aunque es posible jugar Diablo II: Resurrected de forma offline, primero será necesario iniciar sesión vía Battle.net. Bueno, aquí es donde los usuarios están reportando que empiezan los problemas. Muchos jugadores no pueden conectarse a los servidores del juego, y como consecuencia, tampoco lo pueden jugar.

De acuerdo con la sección de preguntas frecuentas en el sitio de Blizzard:

Como te decía antes, el problema radica al querer iniciar sesión en Battle.net, y aunque Blizzard ya está consciente sobre estos problemas, al momento de redacción sigue habiendo varias quejas en redes sociales y foros.

stil cant log into hc eu is something getting done at all ?

— warren parkins (@warrenparkins) September 24, 2021