Tras unos cuantos rumores, durante el Nintendo Direct del día de ayer finalmente se confirmó que habría una nueva membresía de Nintendo Switch Online, la cual añadiría juegos de Nintendo 64 y SEGA Genesis. Esta membresía tendrá un costo adicional a la ya existente, pero entonces ¿quienes no optemos por hacer la mejora seguiremos recibiendo títulos de NES y SNES?

Justamente fue esta misma pregunta la que el reportero de Axios, Stephen Totilo, le hizo a Nintendo. Vía Twitter, el periodista compartió la respuesta que obtuvo por parte de la Gran N:

Nintendo tells me that there will still be more NES and SNES games added for people who don’t upgrade to the new tier of Nintendo Switch Online.

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 24, 2021