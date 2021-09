Juegos del N64 y Genesis llegan al Switch

Era inevitable. Durante el Nintendo Direct se ha confirmado que el Nintendo Switch Online sí recibirá un nuevo plan a un mayor precio, el cual estará disponible a finales de octubre. El Nintendo Switch Online + Expansion Pack incluirá, no solo juegos de Nintendo 64, sino que títulos de SEGA Genesis también estarán disponibles.

Estos son los juegos de N64

Y estos son los juegos de Genesis

Aquí veremos títulos como Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog 2, y otros juegos clásicos de estos dos consolas. Por si fuera poco, en un futuro llegarán The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Banjo-Kazooie y Mario Golf a la plataforma virtual del N64. Por el momento no hay detalles sobre la fecha de lanzamiento de este contenido y su precio, pero esta información se compartirá el próximo mes.

Vía: Nintendo