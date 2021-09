Después de numerosas filtraciones, parece que la llegada de Naruto Uzumaki a Fortnite es toda una realidad. El director de este battle royale, Donald Mustard, recientemente platicó con un popular streamer sobre las novedades de la próxima temporada, y aparentemente este ninja será una de ellas.

En concreto, Mustard platicó con el Candywing, y fue aquí donde el streamer confirmó que Naruto llegaría a Fortnite en la Temporada 8. Aparentemente, el personaje formará parte del Battle Pass y estará acompañado por una skin adicional, la cual hasta el momento todavía no ha sido revelada.

Adicionalmente, el conocido filtrador de Fortnite, ShiinaBR, reiteró esta noticia vía Twitter:

CONFIRMED: Naruto will be in the Season 8 Battle Pass!

This was already leaked some time ago, but it was recently confirmed by Donald Mustard (Chief Creative Officer @ Epic Games) in a conversation with @qCandywing.

— Shiina (@ShiinaBR) September 7, 2021