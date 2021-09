Epic Games sigue sufriendo las consecuencias por haber demandado a Apple. Recordemos que hace unas cuantas semanas, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers estableció que Apple debe autorizar a que otros desarrolladores sí permitan implementar sus propios sistemas de pago dentro de la App Store. Pese a esto, Epic resultó perdedor en el juicio ya que todos los demás reclamos salieron a favor de Apple, y ahora los desarrolladores de Fortnite se quedarán sin la opción de regresar el juego a esta tienda digital por un muy buen rato.

En un comunicado del departamento legal de Apple, se alcanza a leer que la compañía de la manzana eligió no restablecer el acceso de desarrollador de Epic, así que Fortnite no podrá volver a la App Store hasta que el veredicto del juez ya sea definitivo. ¿En cuánto tiempo se resolverá todo esto? Pues bien podrían ser hasta cinco años a partir de hoy. Tim Sweeney, CEO de Epic Games, se encargó de compartir la noticia vía su cuenta de Twitter.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

Evidentemente, Sweeney no está para nada conforme con esta decisión y acusó a Apple de “tener prácticas anticompetitivas”, mismas que demuestran “su poder para moldear los mercados y elegir quién gana y quién pierde.”

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d “welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else”. Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021