¡Caballeros del Zodíaco tendrá una película live action!

Los Caballeros del Zodíaco es uno de los animes y mangas más populares de los 80s. Después de incontables secuelas, adaptaciones y spin-off, el trabajo original de Masami Kurumada ahora llegará a la pantalla grande en un futuro. Así es, Saint Seiya tendrá una película live action, la cual ya está en filmación.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Toei Animation y Sony Pictures Worldwide Acquisitions son las encargadas de la producción de la película live action de Los Caballeros del Zodíaco, la cual ha comenzado sus filmaciones en Croacia y Hungría. Tomasz Baginski, quien se encargó de los efectos especiales de la serie de The Witcher para Netflix, será el director de esta cinta, con Andy Cheng, coreógrafo que trabajó en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, a cargo de las peleas.

Respecto a los actores involucrados, Arata Mackenyu, conocido por Pacific Rim: Uprising, será el encargado de interpretar a Seiya, el protagonista. Madison Iseman, famosa por Jumanji: Welcome to the Jungle, interpretará a Sienna, un personaje que jugará el mismo rol de Saori en el anime. Sean Bean, a quien reconocerás por su trabajo en Game of Thrones, será el encargado del papel Alman Kiddo, quien será una nueva interpretación de Mitsumasa Kido.

Por otro lado, Famke Janssen, Nick Stahl y Diego Tinoco también están involucrados en este proyecto, aunque sus papeles siguen siendo un misterio. En este caso, se especula que Tinoco podría darle vida a Ikki, ya que su papel es descrito como alguien enfocado en derrotar a Seiya.

En cuanto a la historia, parece que esta será una adaptación del Torneo Galáctico, uno de los primeros actos del manga. Esta es la descripción que se ofrece:

“Cuando una energía mística conocida como Cosmo despierta en él, Seiya se embarca en un viaje para conquistar la antigua armadura griega de Pegaso y elegir su bando en una batalla sobrenatural por el destino de Sienna, una joven que lucha por controlar sus poderes divinos”.

Sin duda alguna, este proyecto suena bastante interesante. Considerando el historial de este tipo de adaptaciones, mucha gente seguramente tiene dudas sobre la cinta, pero tomando en cuenta el talento, es probable que esta versión live action de Seiya y compañía no sea un desastre total.

Vía: The Hollywood Reporter