Death Note es una de las más recientes adaptaciones live-action de anime a cargo de Netflix, y su legado ciertamente es complicado. Aunque a muchos les gustó, también hubo una enorme cantidad de fans que no quedaron satisfechos con el resultado final. Si tu fuiste uno de ellos, entonces te alegrará saber que, según su productor, la secuela sí será del agrado de la comunidad.

Masi Oka, quien fue productor de la primera parte, platicó recientemente con ScreenRant, en donde aseguró que para Death Note 2 están tomando en consideración muchas de las quejas que tuvieron los fans respecto a la película original.

“Lo único que puedo decir es que la seguimos trabajando. Todavía no decidimos nada. Pero sí estamos escuchando a la comunidad y con suerte, los fans quedarán muy contentos con la dirección que estamos tomando.”

Tristemente, Oka no pudo compartir más detalles sobre esta secuela, la cual se confirmó en 2018 y desde ese entonces, casi no hemos tenido noticias sobre su producción. Las palabras de Oka ciertamente buscarán tranquilizar un poco a la comunidad y a todos aquellos que no les gustó la original. Esperemos que al final sí cumpla.

Via: ComicBook