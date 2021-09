Venom: Let There Be Carnage está justo a la vuelta de la esquina, y por supuesto, todos estamos ansiosos por conocer qué sigue para la historia de este simbionte. Tal y como su título lo confirma, Carnage finalmente tendrá una versión live-action a cargo de Woody Harrelson, pero otro personaje que los fans mueren por ver compartir pantalla con estos dos, es Spider-Man, evidentemente. Entonces, ¿cuándo sucederá este crossover? Según Tom Hardy, es cuestión de tiempo.

En una nueva conversación con ComicBook, Hardy insinuó que eventualmente Venom y Spider-Man sí se encontrarán en el live-action. En particular, Hardy hizo referencia a una imagen creada por un fan que compartió en abril de 2020, y que puedes ver a continuación.

La imagen en cuestión generó muchísimo ruido, por lo que Hardy decidió borrarla días después. Sin embargo, su deseo por ver a Venom pelear contra Spidey no ha cambiado:

“Son como las piernitas de Spidey colgando de la boca de Venom. Eso es algo que me encantaría ver. ¿O tú qué crees que sea? Es una imagen muy específica. Me encantaría que Venom se comiera a Spider-Man, pero solo a Spider-Man, amo a Tom Holland. Creo que es imposible no contar una historia de Venom sin considerar a Spider-Man. Está en algún lugar de este universo. Pero todos sabemos que hay muchísimas cosas ocurriendo al mismo tiempo, y todo tiene que estar siempre en constante movimiento. Pero esa idea siempre es algo que ha estado ahí, ¿sabes? ¿Cuándo exactamente me podré comer a Spider-Man?”

Por supuesto, todos queremos ver a Venom y Spider-Man pelear en algún punto, y bueno, parece que este concepto podría desarrollarse mucho más pronto de lo pensado. Esto lo decimos porque hace poco, una foto eliminada de Hardy lo mostraba utilizando una gorra que solo reciben los miembros de la producción de Spider-Man: No Way Home, sugiriendo que el actor posiblemente podría estar dentro de la película.

Venom: Let There Be Carnage llega a cines el próximo 1 de octubre.

Via: ComicBook