Venom podría aparecer en No Way Home

Con Spider-Man: No Way Home a solo unos meses de distancia, los fans no pueden detener el flujo de rumores y especulaciones sobre quién podría aparecer en esta película. Aunque la atención ha estado enfocado en actores como Tobey Maguire y Andrew Garfield, una reciente foto señala que el Venom de Tom Hardy también tendría un papel en esta cinta.

Recientemente, Lin Oeding, director y coordinador de dobles, compartió una foto de Hardy en Instagram, la cual ya fue borrada. Lo interesante, es que el actor está posando con una gorra que cuenta con el logo de Spider-Man: No Way Home. Algunos fans han señalado que esta cachucha es la que se usó en el set de grabaciones de la película que llegará en diciembre.

Tom Hardy in his ‘Spider-Man, No Way Home’ production hat. (via: @SpiderManBRA) pic.twitter.com/XUI4hsCDM8 — Marvel Updates (@MarvlUpdates) September 17, 2021

Esto ha dado pie a una serie de especulaciones por parte de los fans. Si bien se ha comentado que eventualmente veremos un enfrentamiento entre el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy, nadie esperaba que esto sucediera tan pronto. Por el momento no hay información oficial, pero no tendremos que esperar mucho para tener una respuesta clara, ya que Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 17 de diciembre de 2021.

En temas relacionados, el tráiler de la cinta revela si Daredevil aparecerá en la cinta o no. De igual forma, se filtró un gameplay del cancelado juego de Spider-Man 4.

Vía: Marvel Updates