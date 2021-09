El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home debutó hace unas cuantas semanas, y despertó todo tipo de teorías y especulaciones entre la comunidad. Una de ellas tiene que ver con Matt Murdock, aka Daredevil, pero todo parece indicar que este héroe no estará presente en la nueva cinta del arácnido.

Cuando Peter se encuentra platicando con su abogado en el tráiler, muchos creían que se trataba de Matt Murdock, en particular por los brazos velludos. Sí, en serio. Bueno, este mismo tráiler fue proyectado en pantallas IMAX, y gracias a esto nos pudimos dar cuenta de que en realidad no lo es.

Así que tristemente ahí lo tienes, el abogado en cuestión en realidad no es nadie importante. O por lo menos eso nos da a entender el tráiler. Por supuesto, esto no significa necesariamente que Murdock no vaya a estar presente dentro de la película, pero sí puso a descansar muchas de esas alocadas teorías.

Spider-Man: No Way Home llega a cines el próximo 17 de diciembre.

Via: YouTube