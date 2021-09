Sucedió con Martin Scorsese, Francis Ford Copolla, y ahora es el cineasta mexicano, Michel Franco, quien ha decidido atacar al cine de superhéroes. Como parte de unas recientes declaraciones durante su presencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el director dijo que no está interesado en lo absoluto en trabajar en una película de este género.

Franco estuvo presente durante esta ceremonia con su película Sundown, la cual fue escrita y dirigida por él mismo, como es costumbre. Aprovechó la ocasión para atacar al cine de superhéroes, diciendo que este género en realidad “no era cine”. Aquí en sus propias palabras:

“Nunca digas nunca porque la vida puede dar muchos giros, pero no me interesan en lo más mínimo. Eso no es cine.

No soporto ver una película en la que no hay giros, en la que se usa una fórmula que te dicten los primeros diez minutos quién es el bueno, quién es malo y qué es lo que va a pasar y te asegura que el final es satisfactorio. Odio ese cine.”