Pokémon UNITE llega a los nueve millones de jugadores

Pokémon UNITE llegó al Nintendo Switch el pasado 21 de julio. A casi dos meses de este lanzamiento, se ha revelado que más de nueve millones de personas han descargado este título. Como muestra agradecimiento, TiMi, los desarrolladores, ya tienen una recompensa para los jugadores.

Para celebrar este logro, todos los jugadores de este MOBA tendrán hasta el próximo 29 de septiembre para recolectar dos mil tickets Aeos, los cuales son usados para comprar una serie de ítems cosméticos y algunas mejoras para tu pokémon.

What a goal! The Nintendo Switch version of #PokemonUNITE has just exceeded 9 million downloads! To show our excitement and gratitude, every Trainer will receive 2,000 Aeos Tickets starting 9/29.

Thanks for playing Pokémon UNITE, and look forward to the mobile launch on 9/22! pic.twitter.com/m9xyYXhL0k

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 16, 2021