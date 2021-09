The Game Awards 2021 ya tiene fecha

Como cada año, a finales de 2021 se llevará a cabo The Game Awards, celebración enfocada en premiar a lo mejor que la industria de los videojuegos tuvo para nosotros en los últimos 12 meses. De esta forma, el día de hoy se ha revelado la fecha exacta para este evento.

De acuerdo con Geoff Keighley, organizador y presentador del evento, The Game Awards se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre en vivo desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, California. Para la sorpresa de muchos, este será un evento en persona. Así es, después de más de un año de presentaciones sin público, esta celebración reunirá a los desarrolladores y periodistas más reconocidos del medio en un solo lugar. Esperemos que esto no termine por ser cancelado días antes.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021