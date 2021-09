Tango Gameworks actualmente se encuentra trabajando en Ghostwire: Tokyo con Shinji Mikami, creador de Resident Evil, en el puesto de director. Sin embargo, este no es el único proyecto en desarrollo. Durante la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2021, se ha revelado que John Johanas, el director de The Evil Within 2, está a cargo de un nuevo título.

Durante una pequeña aparición de Mikami en la presentación de Xbox, el fundador de Tango Gameworks confirmó que, junto a Ghostwire: Tokyo, el estudio ya está trabajando en un nuevo proyecto. Lamentablemente, no hay más información al respecto. Considerando que Johanas fue el encargado de dirigir los DLC del primer The Evil Within, así como su secuela, se especula que una tercera entrega de la serie podría ya estar en desarrollo.

Por otro lado, tomando en cuenta que tras la compra de ZeniMax Media por parte de Microsoft, Tango Gameworks ahora forma parte de Xbox Game Studios, este título será una exclusiva de la compañía. Junto a esto, Mikami dejó en claro que está listo para darle más oportunidades a los jóvenes desarrolladores. Esta no es la primera vez que esto sucede, ya que originalmente, Ikumi Nakamura era la encargada de Ghostwire: Tokyo.

Considerando que Ghostwire: Tokyo llegará a PS5 y PC hasta el próximo año, es probable que pase algo de tiempo antes de ver información detallada sobre el nuevo juego del estudio. En temas relacionados, Scarlet Nexus ha llegado a Game Pass. De igual forma, Xbox Cloud Gaming ya está disponible en México.

Vía: IGN