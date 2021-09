Scarlet Nexus llega a Game Pass… hoy mismo

El día de hoy, 30 de septiembre, estará disponible Marvel’s Avengers en Xbox Game Pass. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, esto no será todo, ya que a lo largo del día tres juegos más se sumarán a este servicio. De esta lista, sobresale el nombre de Scarlet Nexus, el Action RPG de Bandai Namco que ha tenido un mejor desempeño del esperado.

Durante su presentación en Tokyo Game Show 2021, Microsoft confirmó que Scarlet Nexus estará disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y dispositivos móviles, por medio de la nube, el día de hoy. Este título llegó a nuestras manos el pasado mes de junio, y desde entonces ha logrado superar las expectativas en ventas y en recibimiento crítico.

Junto a Scarlet Nexus, Xbox también reveló que Mighty Goose y AI: The Somnium Files llegarán a Game Pass el día de hoy. De estos dos, el segundo juego llama la atención, ya que es un título desarrollado por el creador de la trilogía de Zero Escape. Sin duda alguna, una buena selección de experiencias que no muchos esperaban.

En temas relacionados, el CEO de Microsoft habla sobre la importancia de Xbox para ellos. De igual forma, xCloud en consolas ya está disponible para ciertos usuarios.

Vía: Xbox