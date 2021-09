Surge nuevo registro para la trilogía de GTA

La trilogía remasterizada de Grand Theft Auto, la cual ofrecería GTA III, San Andreas y Vice City es un solo paquete, ha sido uno de los mayores rumores de los últimos meses. Aunque Rockstar sigue sin confirmar la existencia de este paquete, parece que un anuncio es inminente, ya que un nuevo registro apunta a la revelación de esta colección.

Recientemente, en el sitio de clasificación de juegos para Corea del Sur, se encontró un registro para Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Esta información es del día de hoy, y fue Take-Two Interactive, los encargados de publicar los juegos de Rockstar, quienes realizaron la documentación.

Fuera de esta información, no hay detalles adicionales. No hay algo que apunte a una fecha de lanzamiento o algo por el estilo. Usualmente, cuando surgen registros de un juego en diferentes países, esto significa que las probabilidades de un anuncio oficial son altas. Aunque por el momento no hay alguna confirmación por parte de Rockstar, parece que solo es cuestión de tiempo antes de que veamos una revelación para la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Quizás The Game Awards de este año sea el evento predilecto para confirmar esta colección.

En temas relacionados, Rockstar bloquea las iniciales de GTA 6 de su canal de YouTube. De igual forma, la IA de NVIDIA ha creado un nuevo mapa para GTA V.

Vía: Sitio de clasificación de juegos para Corea del Sur