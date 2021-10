La primera película de Venom, estrenada en 2018, no tuvo muy buena recepción ni por parte de la crítica ni por el público general. No obstante, la cinta protagonizada por Tom Hardy logró unos increíbles resultados en taquilla, acumulando cerca de $860 millones de dólares en todo el mundo. A pesar de la pandemia, parece que su secuela seguirá estos mismos pasos.

Por si no lo recuerdas, Sony tomó la decisión de adelantar Venom: Let There Be Carnage, y este resultado definitivamente les funcionó. Lo anterior lo decimos porque se reveló que esta secuela debutó con $11.6 millones de dólares en sus primeras proyecciones. Sony anticipa que el largometraje recabe hasta $50 millones de dólares en su primer fin de semana, y esto como mínimo.

Marvel flexes its might, this time for Sony.

VENOM: LET THERE BE CARNAGE took a massive $11.6M bite out of the box office last night. Sony is predicting high $50Ms–which is the very low end of what it might gross this weekend.

