Después de varios rumores, retrasos y especulaciones, Sony Pictures finalmente le puso una nueva fecha oficial a Venom: Let There Be Carnage, y parece ser que ésta ya es la definitiva. Previamente se reportó que la película habría sido retrasada hasta inicios de 2022 debido a la pandemia, pero sus productores han confirmado que ese no será el caso y la podremos ver tan pronto como el siguiente mes.

A través de publicaciones en redes sociales, la cuenta oficial del largometraje confirmó el 1 de octubre de este año como el día en que la secuela de Venom llegará exclusivamente a salas de cines:

“Guarda la fecha. Venom: Let There Be Carnage llega exclusivamente a cines el 1 de octubre. Disfrútala en 3D, formatos premium y IMAX. Los boletos se pondrán a la venta este miércoles.”

Así que ahí lo tienes, falta menos de un mes para el estreno de Venom: Let There Be Carnage y seguramente ya empezarán a circular todas las teorías sobre su posible conexión con el Spider-Man del MCU.

Fuente: Sony Pictures