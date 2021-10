Indudablemente, la popularidad de Demon Slayer se ha disparado en años recientes, al punto de que su película, Demon Slayer: Mugen Train, ya es considerada como la más redituable en la industria del anime. Pues bien, parece que la historia de Tanjiro y compañía ha resonado muy bien con el nuevo Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida.

Además de haber revelado ser un gran fanático de esta franquicia, Kishida también prometió realizar una serie de cambios para la industria del anime y manga, confirmando que buscará aumentar los salarios para los artistas y otros creadores que trabajan en este sector.

En las propias palabras de Kishida:

“No he visto el anime, pero he leído todos los tomos de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. Mi personaje favorito es Akaza.”