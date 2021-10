Checa el nuevo tráiler de la película de MHA

Aunque la quinta temporada de My Hero Academia ha llegado a su fin, este mes veremos una película de este anime. Los únicos avances que hemos visto de esta cinta han estado en inglés, pero considerando que a finales de octubre por fin llegará esta nueva aventura a Estados Unidos y Canadá, el día de hoy se ha compartido el primer tráiler en inglés.

Será el próximo 29 de octubre cuando My Hero Academia: World Heroes Mission esté disponible a lo largo de más 1,500 cines en estos dos países. Junto a la experiencia principal, aquellos que vayan a ver esta película durante su primer fin de semana, recibirán un libro de 79 páginas con información de esta película.

THE TIME IS FINALLY HERE! My Hero Academia: World Heroes' Mission tickets are on sale now!

Get yours before it heads to theaters October 29 👉 https://t.co/bZlgkmibii #mhawhm pic.twitter.com/3V6PLaNIiK

— My Hero Academia (@MHAOfficial) October 1, 2021