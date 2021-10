Doom Slayer celebra su llegada a Smash junto a Canela

Aunque DOOM Slayer no llegó a Super Smash Bros. Ultimate como a muchos les hubiera gustado, lo cierto es que sí podremos jugar con él… pero como un traje para tu Mii. Sí, sabemos que esta noticia es decepcionante, pero al menos finalmente se cumplirá el deseado crossover entre DOOM y Animal Crossing.

Desde el año pasado los fans han estado exigiendo ver al DOOM Slayer peleando lado a lado con Canela, el adorable personaje de Animal Crossing. Bueno, vía Twitter, la cuenta oficial de DOOM, está consciente de esto y así lo celebraron:

together at last pic.twitter.com/aa1ZOX5PUa

— DOOM (@DOOM) October 19, 2021