Teorías de Lightyear rompen el internet

Hoy parecía ser un día normal, hasta que de la nada, Disney soltó un tráiler de Lightyear, una película que se estrenará el 17 de junio de 2022. Hasta aquí parece no haber complicaciones, hasta que comenzamos a pensar detenidamente ¿Qué es Lightyear?

Aparentemente sería una historia de origen para un personaje que inspiraría el juguete que vimos en Toy Story, por allá de 1995. ¿Me sigues? Porque esto se va a poner truculento. El mundo que nos presenta el tráiler de Lightyear es de una película de ciencia ficción. Si no fuera por el traje icónico de Buzz, podríamos confundir la atmósfera con un proyecto de Star Wars, incluso ¿Por qué no? Con el juego de Housemarque: Returnal; donde la tecnología es súper avanzada y los viajes interplanetarios y el encuentro con extraterrestres están a la orden del día.

Esta imagen tiene mucha similitud con la serie animada de Buzz Lightyear: Comando Estelar, que fue muy popular en el 2000. ¿Será que estos acontecimientos junto a los de la película, serán canon de Toy Story?

Y si es así, ¿Cómo es posible que esta historia futurista de pie a la creación de un juguete en 1995?, ¿Están diciéndonos que existe un multiverso en Disney? ¡Qué dolor de cabeza! Y no somos los únicos pensando esto. Chris Frankin, conocido crítico de juegos, escribió en Twitter:

Pero ¿Dónde dejaría esto la serie de Comando Estelar, así como el resto de películas de Toy Story? Eso sin mencionar al resto de películas de Disney y Pixar que incluyen referencias a los juguetes que cobran vida.

Fans por todo el mundo están creando sus propias teorías y líneas temporales:

So the canon toy story timeline is now:

Lightyear

👇

Buzz Lightyear: Star Command

👇

Toy Story

👇

Finding Nemo

👇

Toy Story 2

👇

Kingdom Hearts 3

👇

Toy Story 3

👇

Up

👇

Toy Story 4

👇

Coco

👇

Incredibles 2

👇

Cars

👇

WALL-E

— the bones are their money (@SamGreszes) October 27, 2021