Spider-Man: No Way Home es posiblemente la película más esperada de este año. Los rumores sobre los posibles regresos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, así como todos los villanos que veremos en pantalla, han provocado que el hype por este largometraje se eleve por los cielos. Pero, ¿qué sigue después para nuestro querido arácnido?

Platicando con Entertainment Weekly, Tom Holland dijo que internamente todos estaban tratando a No Way Home como “el final de la franquicia”, sugiriendo así que, solo tal vez, esta podría ser de las últimas veces que lo veamos dentro de este papel.

“Todos la estábamos tratando [la más reciente película] como el final de una franquicia. “Creo que si tuviéramos la suerte de sumergirnos nuevamente en estos personajes, se vería una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono de las películas.”

Adicionalmente, Holland mencionó que no sabe si habrá más películas en solitario de Spider-Man en un futuro, al menos con él como actor principal. Ciertamente parece que No Way Home podría ser el fin del Hombre Araña, pero por ahora no nos queda mas que esperar por ver la película y conocer el futuro de estos personajes.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre y por acá puedes ver las nuevas imágenes que acaban de salir.

Nota del editor: Con la llegada del multiverso, literalmente cualquier cosa podría pasar. Con Spider-Man es difícil decirlo, pues recordemos que el personaje sigue siendo de Sony, quienes se lo prestaron a Marvel para incorporarlo a su universo cinematográfico. Ciertamente sería difícil imaginar un MCU sin Spidey, pero quién sabe.

Via: Entertainment Weekly