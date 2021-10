Checa las nuevas fotos de No Way Home

Aunque Spider-Man: No Way Home es, probablemente, la película más esperada del año, Marvel y Disney han mantenido al mínimo cualquier información relacionada con esta cinta. Afortunadamente, esto ha cambiado el día de hoy, ya que por fin tenemos un nuevo vistazo a la nueva aventura de este personaje.

Por medio de Entertainment Weekly, Marvel compartió dos nuevas imágenes de la cinta. En la primera podemos ver Spider-Man junto a MJ, esto seguramente ocurre al inicio de la cinta. Por otro lado, la segunda fotografía está protagonizada por el Hombre Araña y Dr. Strage. Junto a esto, Tom Holland, el encargado del papel principal, ha revelado cuál fue su aproximación al momento de trabajar en esta cinta:

“En la primera película, [el director] Jon Watts y yo estábamos volando. En esta, creo que ambos nos sentimos realmente confiados, así que pudimos relajarnos. De hecho, nos divertimos mucho más en este que en los dos anteriores.

Todos estábamos tratando [No Way Home] como el final de una franquicia, digamos. Creo que si tuviéramos la suerte de sumergirnos en estos personajes nuevamente, veríamos una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono de las películas. Si eso sucede o no, no lo sé. Pero definitivamente estábamos tratando a [No Way Home] como si estuviera llegando a su fin, y se sintió así”.