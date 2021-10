El mes del terror ya llegó y para celebrarlo, Vans lanzará una nueva línea de ropa inspirada en algunas de las franquicias más aterradoras de todos los tiempos. Podemos esperar sudaderas de Jason Voorhees, tenis de IT y muchos otros productos más. Acá puedes conocer todo lo que incluirá esta colaboración.

Coming this October, the Vans x Horror collection brings to life your favorite iconic horror films. pic.twitter.com/aeB6lbXlcB — Vans (@VANS_66) September 21, 2021

Para los fans de Stanley Kubrick, tenemos un par de Sk8-Hi con las gráficas amarillas del póster original para The Shining, así como un par de slip-ons con las famosas gemelas diabólicas de la película.

También hay tenis de It, el aterrador payaso que asechó y mató a varios niños del pequeño poblado de Derry. Este calzado incluye un fuerte color rojo, homenajeando al icónico globo del filme.

Si eres alguien que prefiere las películas de Freddy Krueger, entonces no te preocupes que también hay varios productos sobre este villano, así como de su enemigo, Jason Voorhees. A continuación te dejamos una galería con algunos de estos productos.

Para conocer al resto de productos que se encuentra disponible como parte de esta colaboración, te sugerimos visitar la página oficial de Vans. La mala noticia es que todavía no están a la venta aquí en México.

Nota del editor: No soy muy fan de las películas de terror, aunque he de admitir que algunas de esos productos me están haciendo ojitos. La sudadera de Jason en particular se ve de muy buena calidad, y esos tenis de It tampoco están tan malos.

Via: Highsnobiety