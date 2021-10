No cabe duda alguna que Metroid Dread es un fantástico juego, y como te lo decíamos en nuestra reseña escrita, la gente de MercurySteam se gradúa al entregarnos una de las mejores entregas de esta franquicia. Sin embargo, debido a unas cuantas políticas de este estudio, no todos los desarrolladores que participaron en el proyecto fueron mencionados en los créditos.

Tal y como lo reporta el medio español, Vandal, para que un desarrollador sea acreditado en el proyecto, éste deberá haber trabajado en por lo menos un 25% del tiempo que tardó el juego en su desarrollo. Metroid Dread tardó cuatro años en crearse, por lo que sus empleados deberán haber laborado al menos 12 meses en él. Aquellos que no hayan cumplido este tiempo, no serán listados en los créditos.

Vía su cuenta de LinkedIn, el artista en 3D, Roberto Mejías, dijo lo siguiente sobre esta situación:

“Me gustaría felicitar honestamente al equipo de Metroid Dread por haber creado un juego tan excepcional. No me sorprende que haya salido con tan buena calidad, pues la cantidad de talento dentro del equipo estaba por los cielos. Esto lo sé de primera mano, pues a pesar de no haber aparecido en los créditos del juego, fui parte de ese equipo por ocho meses.”