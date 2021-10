Resumen – State of Play [27/10/2021]

El State of Play del día de hoy llegó a su fin, y sí, sabemos que tal vez no fue lo que muchos esperaban. Hubo un par de anuncios interesantes, pero en realidad nada que haya hecho mucho ruido. De todos modos, acá te dejamos un resumen por si te lo perdiste.

Deathverse – Let it Die – Tráiler con gameplay

Deathverse – Let it Die – es un nuevo juego por parte de los creadores de Ninjala, en donde deberás pelear contra otros jugadores online por la supervivencia. Por el momento solo ha sido confirmado para PS5 y PS4, y debutará en la primavera de 2022.

We Are OFK – Tráiler de revelación

We Are OFK es un juego episódico sobre la banda del mismo nombre, y cada uno de estos episodios estará enfocado en una de sus canciones. El título llegará a PS4 y PS5 en 2022.

Bugsnax: The Isle of BIGsnax – Tráiler de revelación

Bugsnax: The Isle of BIGsnax es una expansión para este título, la cual añadirá Snax gigantes, más opciones de personalización y otras cosas. Estará disponible a inicios de 2022 y será gratis.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Tráiler con fecha de lanzamiento

Después de una larga espera, Five Nights at Freddy’s finalmente tiene fecha de lanzamiento. El juego llegará a PS5, PS4 y PC el 16 de diciembre de 2022.

Death’s Door – Llegada a PlayStation y Switch

Death’s Door llegó de forma exclusiva a PC y Xbox a principios de este año, pero los usuarios de Switch y PlayStation ya podrán disfrutarlo a partir del 23 de noviembre.

KartRider: Drift – Tráiler de revelación

Un nuevo juego de carreras conocido como KartRider: Drift estará haciendo su llegada al PlayStation 4 en algún punto de 2022.

King of Fighters XV – Tráiler con las fechas para la beta abierta

Los jugadores de PlayStation podrán disfrutar de una beta abierta de King of Fighters XV este mismo año. Entra en la siguiente liga para conocer las fechas y horas exactas.

First Class Trouble – Tráiler con gameplay

First Class Trouble, el nuevo juego similar a Among Us, estará llegando a PS4 y PS5 el próximo 2 de noviembre. Los usuarios de PS Plus podrán descargarlo sin costo adicional entre el 2 y 6 de noviembre.

Star Ocean: The Divine Force – Tráiler de revelación

Tras años de ausencia, Star Ocean está de vuelta en el mundo de los videojuegos con Star Ocean: The Divine Force, juego que estará disponible en PS4 y PS5 en algún punto de 2022.

Little Devil Inside – Tráiler con gameplay

Cerrando este State of Play tuvimos un nuevo y extenso vistazo a Little Devil Inside, otro juego que tampoco recibió fecha concreta de lanzamiento. Lo podrás disfrutar en PS4 y PS5.

Nota del editor: Bueno, al igual que muchos otros allá fuera, yo también estaba esperaba que el State of Play de hoy tuviera unas cuantas sorpresas más grandes. Sí, yo sé que Sony aclaró que solo serían juegos third-party, pero lo mostrado ciertamente fue… decepcionante.

Fuente: State of Play