Faltan unas cuantas semanas más para el lanzamiento de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, pero por supuesto, los fans también quieren saber exactamente qué está pasando con GTA VI. Rockstar Games no quiere decir nada al respecto, pero por suerte, Snoop Dogg parece haber revelado algo interesante sobre esto.

En una entrevista con el portal RollingStone, Snoop Dogg dijo que Dr. Dre estaba creando nuevas canciones para “el siguiente GTA”, aunque no se refirió necesariamente a GTA VI.

“Algunas de sus canciones están conectadas al juego de GTA que va a salir. Así que creo que así será cómo lanzarán su nueva música, a través del videojuego de GTA.”

Las palabras de Snoop Dogg son bastante confusas, pues no sabemos si se está refiriendo a la trilogía remasterizada o la sexta entrega de la franquicia. Por suerte, ya no falta mucho tiempo para conocer la respuesta.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition debutará el próximo 11 de noviembre en formato digital y en formato físico el 7 de diciembre.

Nota del editor: Si tuviera que apostar, diría que en realidad las conoceremos mediante Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Previos reportes sugieren que GTA VI no saldría hasta 2025, así que todavía sería muy temprano como para que Snoop Dogg tuviera detalles sobre él.

Via: RollingStone