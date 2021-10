Among Us es uno de los juegos más populares de los últimos años, y el trabajo de InnerSloth ha inspirado a varios desarrolladores. De esta forma, durante el State of Play se ha estrenado un nuevo tráiler de First Class Trouble, el cual tiene un gameplay muy, pero muy similar al de Among Us. Este título llegará a PS4 y PS5 el próximo 2 de noviembre. De igual forma, entre el 2 y 6 de noviembre, los usuarios de PS Plus podrán descargar este título sin costo adicional.

Vía: State of Play