King of Fighters XV tendrá una beta abierta en PlayStation

A pesar de que King of Fighters XV no debutará sino hasta 2022, los jugadores de PlayStation 4 y 5 podrán disfrutar de un periodo de beta abierta este mismo año. Además de eso, también se nos reveló un nuevo personaje y por acá lo puedes ver en acción cortesía del reciente State of Play.

Y por si lo prefieres, acá puedes ver los horarios directos de la beta:

King of Fighters XV debutará el 17 de febrero de 2022 para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Nota del editor: Había rumores de que KOF XV tendría una beta abierta este año, y finalmente fueron confirmados el día de hoy. Todo lo mostrado hasta ahora de este juego luce muy bien, y seguro que esta futura prueba no nos hará cambiar de opinión.

Fuente: State of Play