God of War Ragnarok estaría más cerca de lo pensado

Ya pasó bastante tiempo desde que tuvimos algún tipo de novedad relacionada a God of War Ragnarok. En múltiples ocasiones, Sony ha reiterado que este título sí llegará este año, pero con justa razón, los fans ya están empezando a desesperarse y muchos creen que lo nuevo de Santa Monica Studios podría retrasarse nuevamente hasta 2023. No obstante, parece que el juego ya estaría en una etapa mucho más avanzada de lo que pensábamos.

Lo anterior lo decimos porque Rubén Morales, artista de God of War Ragnarok, ya tiene en su casa una versión jugable de este título e incluso es su hija quien ya tuvo oportunidad de disfrutarlo.

^_^ she LOVES playing the new game. but since I can’t show that footage. ill show her playing the last game ^_^ she loves watching the trailers so told her lets play today. pic.twitter.com/pse9xToUyS

— rubenvoorhees1 (@rubenvoorhees1) April 9, 2022