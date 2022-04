El año pasado, se dio a conocer que Vicarious Visions se estaría fusionando con Blizzard Entertainment, y de ahora en adelante serían conocidos como Blizzard Albany. A pesar de haberse anunciado a principios de 2021, esta fusión todavía tomaría un tiempo en concretarse al cien por ciento, pero ese día finalmente ha llegado y Vicarious Visions tal y como lo conocemos ha dejado de existir.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Vicarious Visions compartió el siguiente mensaje:

We’ve officially merged with Blizzard Entertainment. Our development team will remain in Albany, NY and fully dedicated to Blizzard games. We invite you to follow us @Blizzard_Ent

— Vicarious Visions (@VvisionsStudio) April 12, 2022