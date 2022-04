Después de meses de espera, el día de hoy por fin se liberó el primer tráiler oficial de la cuarta temporada de Stranger Things. Como sucede en estos casos, los fans tienen muchas preguntas respecto a lo que vimos. Con una guerra entre el Upside-Down y nuestro mundo en el horizonte, y muchas más revelaciones, así fue cómo reaccionó el público a este avance.

Por medio de Twitter, los fans inmediatamente compartieron sus momentos favoritos del nuevo tráiler, teorías sobre lo que sucederá en la historia, memes, y todo tipo de reacciones, y aquí están las mejores.

“Realmente vamos a ir al revés esta temporada thfncjjdkd”.

we’re really GOING going to the upside down this season thfncjjdkd #StrangerThings4 pic.twitter.com/aZcrSKMWtY — ken (@wandaslizzie) April 12, 2022

“NUNCA ME RECUPERARÉ DE ESTO”.

“Igual Will, igual”.

“‘sin ti no podemos ganar esta guerra’ MI HERMANA REGRESA PARA SALVAR A TODOS NUEVAMENTE ESA ES MI CHICA PRINCIPAL”.

"without you we can't win this war" MY SISTER IS COMING BACK TO SAVE EVERYONE AGAIN THAT'S MY MAIN GIRL #StrangerThings4 pic.twitter.com/UrnJn7wwKw — r (@elswraith) April 12, 2022

“Todos los fans de Stranger Things después de ver el tráiler”

every stranger things fan after watching the trailer #StrangerThings4 pic.twitter.com/9pdz85bQ6w — emma | stranger things 4!! (@strangervision) April 12, 2022

“No está bien, pero este villano se ve tan mal, estoy tan listo para esta temporada”.

no okay but this villain looks so evil im so ready for this season #StrangerThings4 pic.twitter.com/THMBmSfwAK — dely 🌱 (@gnfflower) April 12, 2022

La primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará el próximo 22 de mayo en Netflix. Puedes checar el nuevo tráiler de esta serie aquí.

Vía: Twitter