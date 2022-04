La serie de Halo siempre se ha caracterizado por ser uno de los grandes exponentes de los FPS. Sin embargo, un fan ha decidido demostrar que Infinite también puede funcionar con una perspectiva en tercera persona. De esta forma, un mod especial para la más reciente entrega ya está disponible para todos los usuarios en PC.

Este mod, conocido como All Campaign Weapons 3rd Person, fue creado por Opulent Halo, un miembro de la comunidad que se ha ganado una gran popularidad por este tipo de trabajos. Su más reciente creación nos permite disfrutar de la campaña de Halo Infinite en tercera persona. ¿Cómo luce esto? A continuación la respuesta.

Por lo visto, Opulent Halo hizo un fenomenal trabajo. El caótico gameplay de Halo Infinite sigue presente, y la nueva perspectiva demuestra que esta experiencia es tan frenética como algunos de los mejores exponentes de los shooter en tercera persona. Si esto te interesó, el mod ya está disponible para PC, y aquí lo puedes descargar.

En temas relacionados, este es el primer teaser de la segunda temporada de Halo Infinite. De igual forma, aquí puedes ver el adelanto del siguiente capítulo de la serie de Halo.

Nota del Editor:

Este es un mod impresionante. Halo Infinite en tercera persona es algo que me sorprende, y no me molestaría ver algún spin-off de la serie con este tipo de cámara. Sin duda alguna, es la comunidad quien mantiene con vida a este juego.

Vía: PC Gamer