Han pasado cinco meses desde el lanzamiento del multiplayer free-to-play de Halo Infinite. Durante todo este tiempo, los jugadores han experimentado el mismo contenido día tras día. Esto ha ocasionado que parte de la comunidad perdiera su interés en esta experiencia. Afortunadamente, esto está a punto de cambiar, ya que la segunda temporada de Halo Infinite ha confirmado su fecha de inicio.

Por medio de un pequeño teaser, 343 Industries ha confirmado que la segunda temporada de Halo Infinite comenzará el próximo 3 de mayo de 2022. Aquí veremos nuevos mapas, más modos de juego, eventos por tiempo limitado, y un nuevo pase de batalla que tiene una duración indefinida.

Actualmente, no hay detalles específicos relacionados con el nuevo contenido que estará disponible. Sin embargo, es claro que veremos nuevas skins y elementos cosméticos para la personalización de nuevos Spartan y armas. Solo esperemos que esta temporada no dure casi medio año, y los periodos entre temporadas sean más cortos, para así mantener a la comunidad entretenida.

Junto a esto, la segunda temporada también introducirá un par de mejoras y cambios para la historia principal de Halo Infinite. Sin embargo, la campaña cooperativa es algo que no estará disponible durante este periodo de tiempo. Puedes conocer más sobre este retraso aquí. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre el supuesto battle royale de este juego.

Nota del Editor:

Por fin. No puede creer que han pasado cinco meses desde que el multiplayer de Halo Infinite llegó a nuestras manos. Si bien este juego fue toda una sensación en noviembre y diciembre, tengo que admitir que lo he abandonado en los últimos meses, pero la segunda temporada me hará volver.

Vía: Xbox