Halo Infinite se encuentra en un muy mal estado actualmente, y tras haber perdido al 96% de sus usuarios en Steam, 343 Industries realmente necesita hacer algo para salvar a este juego de quedar en el olvido por completo. Parece que una de sus estrategias para hacerlo es incorporar un modo de juego similar al battle royale durante su segunda temporada, y ya se filtraron unos cuantos detalles sobre esto.

Aparentemente, la segunda temporada de contenido de Halo Infinite incluirá un modo llamado Last Spartan Standing, y aunque no será necesariamente un battle royale tal cual, sí contará con varios elementos característicos de este género. Tal y como su nombre lo menciona, el objetivo de este modo será sobrevivir por encima de todos los demás jugadores. Conforme avance la partida, podrás ir mejorando tu equipo para tener una ventaja sobre los otros.

Description of the new game mode “Last Spartan Standing”.#HaloInfinite pic.twitter.com/5SSq3v10Wy

— Halo Infinite Leaks & News (@Delta_Hub) April 6, 2022