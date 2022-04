Nos encontramos a solo un mes del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las películas más esperadas de este año. De esta forma, se ha revelado que esta entrega del MCU será la más corta de la Fase 4, algo que podría decepcionar a más de uno.

De acuerdo con Fandango, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene una duración de dos horas y seis minutos. En comparación, Spider-Man: No Way Home nos entretuvo por dos horas y 28 minutos, mientras que Eternals fue una odisea con sus dos horas y 30 minutos. Incluso Black Widow, con sus dos horas y 13 minutos, nos pidió estar más tiempo frente a una pantalla. De igual forma, Shang-Chi y las dos horas y 12 minutos que tiene para contar sus historias está por delante de la nueva aventura del hechicero supremo.

Ahora, este no es un gran problema en realidad. Es solo que, considerando todos los supuestos cameos que veremos, en donde se habla sobre los X-Men, Deadpool, y variantes de varios héroes que ya conocemos, uno podría llegar a pensar que las poco más de dos horas no son suficientes para todo lo que nos presentará esta cinta. Sin embargo, Marvel ha demostrado tener un buen manejo de este tema, por lo que seguramente no hay algo de qué preocuparse.

En temas relacionados, se ha filtrado un importante cameo para esta película. De igual forma, esta es la duración de Jurassic World: Dominion.

Ya no puedo esperar para ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta cinta es la culminación de varios de los temas que hemos visto en el MCU durante los últimos dos años. Solo espero que la conclusión sea satisfactoria, y dé pie a más misterios.

