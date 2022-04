Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas de los próximos meses. Si bien aún hay mucho, pero mucha información que se desconoce sobre esta cinta, parece que se ha filtrado uno de los cameos más importantes que tendrá la cinta, aunque, es importante mencionar, todo puede resultar ser una broma del April Fool’s.

Recientemente, Bruce Campbell, actor que reconocerás por su papel como Ash en la serie de Evil Dead, compartió una imagen en su cuenta oficial de Twitter, en donde lo podemos ver con un maquillaje que lo transforma en Doctor Strange. Esto fue lo que comentó:

“Siempre me siento un poco extraño cuando trabajo en una película de Sam Raimi. #multiverso”.

I always feel a little strange when I work on a Sam Raimi movie. #multiverse pic.twitter.com/oJy0lmFFYm — Bruce Campbell (@GroovyBruce) April 1, 2022

Sam Raimi, director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y Campbell son frecuentes colaboradores. No solo el actor de Ash tuvo cameos en las tres películas de Spider-Man que estuvieron a cargo de Raimi, sino que se rumorea que en esta cinta veremos un cameo por parte de este actor. Aunque por el momento se desconoce exactamente cuál será su rol, esta nueva imagen nos da una pista al respecto.

La primera teoría señala que veremos a Campbell como Ash, y tendrá una pequeña conversación con Strange. Sin embargo, la nueva imagen señala que en realidad veríamos al actor como una variante del hechicero supremo. Claro, también existe la posibilidad de que este no sea el caso, y el actor simplemente esté bromeando.

Las posibilidades de ver Bruce Campbell en Doctor Strange in the Multiverse of Madness son altas, lo interesante será ver qué tipo de papel o cameo tendrá este actor. Recordemos que sus participaciones en la trilogía de Spider-Man son cortas, pero memorables.

