Este 15 de marzo quedó definida una realidad dura pero esperada. La actual temporada de esports para Gears 5 será la última. Al menos así lo anunció The Coalition, el estudio desarrollador del título, a través de un comunicado. Por supuesto que, ante la revelación, diversos jugadores señalaron tanto tristeza como satisfacción por los momentos vividos en esta etapa de sus vidas como jugadores profesionales. Esto, claro, sin que se sepa si el circuito volverá en un eventual Gears 6.

La franquicia Gears of War, en sus entregas 4 y 5, se convirtió en un deporte electrónico relativamente exitoso para la escena mexicana. Daniel “Identivez” Santillana se convirtió en campeón internacional con Ghost Gaming. Mientras tanto, jugadores como Héctor “Dezonide” Compeán o Carlos “Monkyz” Minguez, entre otros, alcanzaron de manera repetida subcampeonatos representando a organizaciones como Pittsburgh Knights, Estral, Fire N Ice, entre otras. Sin contar que los eventos en territorio azteca eran de los más esperados debido a la pasión de la comunidad.

No sólo eventos como la Pro League o los Major fueron parte de este circuito. También ha tenido una escena femenil con amplia participación latinoamericana. De los eventos competitivos internacionales para la comunidad femenina sólo en uno no ha resultado campeón un equipo de origen latinoamericano o mexicano. Lo cual suma a los momentos de disfrute que ha tenido la comunidad.

Platicamos con uno de los talentos a cuadro más importantes que ha tenido Gears como esport, así como con alguien que logró alzarse con el título mundial. Esto para, al mismo tiempo, recapitular lo que ha sido este circuito, lo que importante que fue para la comunidad y lo que se espera a futuro. Lo cual se convierte en una despedida que, por supuesto, se espera que no se vuelva definitiva.

Desde el principio y hasta el final

Alberto “Betrucci” Ascanio es una de las voces con mayor reconocimiento en el casteo de Gears. Durante una larga temporada fue parte del equipo responsable de comentar la Gears Pro League en Azteca Esports. Rol que, por supuesto, desempeñó en varios eventos anteriores a la llegada del juego a la televisora del Ajusco. Actualmente es uno de lo casters del circuito competitivo para Halo: Infinite en América Latina.

“Descubrí el competitivo de Gears por medio de jugadores de la comunidad Choche, Involving, Scorpion K, Punkii y Diletz ya que me enteré en redes sociales que habían sido los primeros latinos (mexicanos) en ganar un torneo 2K de MLG. Fue entonces cuando investigué más de dicha liga, supe que NA apoyaba con torneos comunitarios llamados Hypefestation los cuales eran organizados por Captain Barbosa”, indica Betrucci. “En resumen, comencé a investigar todo lo relacionado con la escena competitiva en esta saga que para muchos se había convertido en una disciplina”.

Desde Gears of War 3 Betrucci participó de las ladders en MLG GameBattles y asistiendo a diversos eventos competitivos. Sin embargo, en 2012 tuvo la idea de crear torneos al estilo norteamericano. Esto aprovechando la conexión de un cibercafé de su ciudad y apoyándose en compañeros para llevar la logística. Sin embargo, al momento de transmitir públicamente las fases finales no había quién narrara. Tarea que, por supuesto, terminó llevando a cabo Alberto.

“Me animé a dejar de jugar por competir y comencé a estudiar el mundo de la narración y locución, así como más de los jugadores súper sonados en ese entonces. Además tuve la oportunidad de crecer con ellos haciendo buenas amistades. Hoy por hoy varios de ellos son integrantes de las organizaciones más fuertes con róster latino”, nos cuenta Betru. “Si no hubiera sido por el ánimo de mis compañeros de equipo y haber decidido tomar el micrófono no estaría en el lugar que me encuentro hoy en día”.

A Betrucci le tocó ver momentos clave en la historia de Gears Esports. Especialmente para América Latina y México. Desde el Open en Las Vegas en 2018, donde Identivez logró su corona internacional rompiendo la barrera del lenguaje, pasando por la racha de finales lograda por Pittsburgh Knights. Incluso la final de París, que en ese momento era un enfrentamiento de Latinoamérica contra Norteamérica encarnado en Splyce contra OpTic Gaming. Sin embargo, los eventos presenciales en México son dignos de grandes recuerdos.

“La energía de la gente se siente en cada rotación de sus equipos favoritos, en cada estrategia, en cada kill, en cada ronda, derrota o victoria. La pasión de la gente se transmite en todo momento y el poder llevarles las jugadas, el análisis, la emoción y pasión en cada enfrentamiento, así como convivir con todos ellos, es de lo más bello que puede existir entre la maravillosa comunidad que tenemos en Gears of War”, nos platica el caster. “Hay gente que lleva años conociéndose solamente por Xbox Live y ahí logran conocerse en persona, desde eso hasta relaciones amorosas donde algunas acaban creando familias”.

TV Azteca, desde 2020, ha desarrollado a los deportes electrónicos como parte de su oferta de contenido. Si bien actualmente están enfocados en FIFA, League of Legends y Gears 5, comenzaron experimentando con PUBG y Smash Bros. Ultimate. En esta oportunidad Betrucci contactó al responsable y acudió para presentar tanto su currículum como una entrevista laboral. Aunque la posibilidad de participar en este circuito tardó en llegar.

“Un día se hacen con el proyecto de Gears Esports para Latinoamérica y brinqué de emoción, pero no me dieron llamado. Comenzaron a recibir críticas no tan buenas por parte de la comunidad y procedieron a llamar a mi amigo DiCarrera (quien radicaba en Puebla) y asistió a la semana tres del la primera temporada de la liga. Para la semana cuatro me llamaron a mí y de ahí me quedé como fijo del proyecto hasta noviembre de 2021, quedando bien y agradecido en todo aspecto”, relata el caster.

Quedan dos splits, acompañados de dos majos en línea. Los jugadores de Norteamérica tienen el 60 por ciento, para Betrucci, de quedarse con estos títulos. Sin embargo, las posibilidades de que un equipo con jugadores latinoamericanos se alce con un campeonato puede crecer. Ya sea con Rebel, Pittsburgh Knights o incluso con la participación de Max “Dyslexic” Leal en el equipo EUnited. Para la comunidad de América Latina un campeonato será de gran valor siempre, resalta el narrador.

“Muchos de los jugadores migrarán a diferentes FPS y Battle Royales como esports al terminar el competitivo de Gears. Otros se tomarán un buen descanso de aquí a que tengamos noticias de un tan esperado Gears of War: Fenix Collection o el tan ansiado Gears 6”, concluye Betrucci respecto al futuro de los jugadores, no sin antes hablar del apoyo que The Coalition dio a la escena competitiva.

Disparando con la gnasher al techo de cristal

Los eventos femeniles de Gears no son raros. Tampoco el que compartan la escena con sus contrapartes masculinas. Organizaciones como Fire N Ice sumaron un equipo de damas, el cual se abrió espacio dentro de las llaves abiertas en varios torneos mayores. Competencias como la Metro League o la Goddesses League sirvieron como espacio para que las chicas mostraran sus habilidades en competencia.

Sin embargo, fue hasta marzo de 2021 cuando Xbox y The Coalition dieron aval al primer torneo internacional femenil. Esto conmemorando al mes de la mujer en la Unión Americana. UYU, organización norteamericana, abanderó a un equipo mayoritariamente latinoamericano. Dulce “Adorize” Almanza fue parte de esta escuadra junto con la mexicana Karen “Infadeth” Martínez, la colombiana Mariana “Maritere” V. y la creadora de contenido armenia VioletCapz.

Posteriormente Adorize colaboró en el pase a la final de la Primera Fuerza del circuito LPL para el equipo Rebel, con quienes venció al equipo FuryOne. Este hecho la volvió una de las primeras damas en romper el tabú de que las chicas no están al nivel de los jugadores varones. Por ello nos acercamos a esta jugadora, quien comenzó a competir en Gears of War 3 allá por 2013, para conocer sus expectativas ante el final del circuito.

“En muchas ocasiones tuve que cancelar planes personales para poder entrenar y participar en torneos o ligas”, nos platica Adorize de los sacrificios que hizo para hacer realidad este sueño. “Realmente no me arrepentiré jamás de esto, porque es algo que disfruto mucho. Y sobre todo porque es un compromiso que no haces solo contigo, sino con tus compañeros de equipo, la marca a la que representas y en caso de los torneos, a los organizadores”.

Para Dulce y toda la comunidad el contar con un torneo formal femenil, avalado por Xbox y The Coalition, fue una sorpresa. Esto pese a que se hablaba de un circuito profesional femenino de Gears 4. Aún así, tuvieron que esperar hasta el último año competitivo para poder contar con una competencia internacional en forma dedicada a dicho sector. Eso sí, esto no evito que jugadoras como ella se llevaran lecciones importantes de vida.

“Aprendí a desenvolverme en cosas en las que tengo conocimiento, me mostró que no lo sabemos todo y que siempre podemos superarnos a nosotros mismos. También a saber tomar el liderazgo en algo y ayudar a los demás que están pasando por algo que uno mismo experimentó y que quizás no tuviste la oportunidad o el apoyo que hoy puedes brindar”, agregó la jugador. “Igualmente aprendí que es demasiado importante poder contar con control de tus acciones y tus emociones, ya que unos segundos pueden hacer que cambie completamente una situación”.

Las lecciones no pararon allí. La participación en este tipo de competencias le permitió a Dulce comprender que es necesario dejar el ego de lado, pues no todo se basa en una persona y todo depende del trabajo en equipo. Además de que situaciones como el poder competir con hombres y vencer le ayudaron a darse cuenta que ser el mejor en un aspecto no te hace el mejor en todo, por lo que siempre hay oportunidad de mejorar y crecer.

“Yo tuve la oportunidad de competir con y contra excelentes jugadores y siempre estaré agradecida por eso, por que pude darme cuenta de todo el camino que me queda por recorrer”, expresó Adorize, a quien también le preguntamos su opinión del apoyo que dieron The Coalition y Xbox a la escena. “Pienso que el apoyo al juego en general fue muy bueno. Es claro que todos tenemos errores y muchas veces ellos estuvieron en situaciones complicadas por las ocasiones en las que la comunidad tenía diversas opiniones sobre actualizaciones o gestiones”.

“En el ámbito femenil no considero que haya sido suficiente, muchas niñas hemos competido durante años, y todas soñábamos con algún evento especial para nosotras” añade la jugadora. “Pienso que llegó muy tarde nuestro momento, pero igualmente estoy agradecida por dejarnos disfrutar de esas emociones que se viven al jugar por un campeonato”.

Dulce espera que Xbox y The Coalition ya estén trabajando en el próximo juego, especialmente considerando que hay mucha comunidad que sigue compitiendo apasionadamente. Por lo mismo sería triste que se estancaran. En Gears 6 ella está segura de que regresará, pues es algo que ha disfrutado y la ha ayudado a desarrollarse en diversos aspectos.

Hombres y mujeres. De diversas edades. En América Latina hay una pasión por este juego que ha dado lugar a buenos desempeños competitivos, sean o no de campeonato. Hay una comunidad que ve con tristeza este adiós, pero espera que sea una despedida breve. Especialmente porque, cuando llegue el próximo E Day, estarán listos al llamado para seguir buscando el sueño. Al menos en este lado del mundo.