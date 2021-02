No, un nuevo Gears no está en desarrollo. Sin embargo, algo está en camino

Durante las últimas horas, un grupo de fans señaló que The Coalition ya estaba trabajando en un nuevo Gears, incluso se llegó a mencionar una remasterización de Gears of War 2. Sin embargo, la cuenta oficial de la serie en Twitter aclaró que por el momento solo están enfocados en el futuro de Gears 5.

Todo comenzó cuando el día de ayer, cuando la cuenta oficial de Gears of War en Twitter publicó una imagen sin algún tipo de texto. Esto provocó que la imaginación de los fans se pusiera en marcha. Sin embargo, un par de horas después se confirmó que esto solo era un pequeño teaser de un futuro proyecto para Gears 5. Esto fue lo que se comentó:

We LOVE the enthusiasm…but we are all #Gears5 up over here. 💪

— Gears of War (@GearsofWar) February 23, 2021