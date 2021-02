Más juegos seguirán llegando a PS+ día uno

Durante los últimos meses, hemos visto cómo algunos juegos de PS5 llegan a PS+ el mismo día que salen al mercado, algo similar a lo que sucede con los títulos de Xbox Game Studios y Game Pass. Esto ya sucedió con Bugsnax y Destruction AllStars, y parece que esto no se detendrá.

En una entrevista con GQ, Jim Ryan, CEO de SIE, mencionó que seguirán publicando nuevos juegos en PlayStation Plus. Aunque es probable que entregas como Horizon Forbidden West o Ratchet & Clank: Rift Apart no lleguen a este servicio de manera inmediata, es muy probable que exclusivas third party sí estén disponibles en PS+ día uno. Esto fue lo que comentó Ryan:

“Vemos que esta es una forma muy interesante e innovadora de publicar juegos y hacer que los juegos estén disponibles para nuestros suscriptores. Nos funciona como editor y sabemos que a los suscriptores de PlayStation Plus les encanta”.

Como ya se mencionó, esto no es nada nuevo. Xbox Game Studios pública día uno sus juegos en Game Pass, como recientemente sucedió con The Medium. Será interesante ver qué tipo de juegos veremos en PS+ en los próximos meses. En temas relacionados, Ratchet & Clank llegará de forma gratuita a PS4 y PS5 en marzo. De igual forma, Jim Ryan, CEO de SIE, habla sobre God of War Ragnarok.

Vía: GQ