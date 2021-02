Horizon Forbidden West debutará en la segunda mitad de este año

A pesar de que Sony declaró que Horizon Forbidden West y la secuela de God of War llegarían en algún punto de este año, todavía no tenemos fecha de lanzamiento concreta para ninguno de estos dos anticipados títulos. Sin embargo, una reciente entrevista con Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, nos da una mejor idea de cuándo podemos esperar ambos juegos, y tenemos malas noticias para los fans de Kratos y Atreus.

El día de hoy por la mañana, GQ Magazine publicó una extensa entrevista con Ryan, donde se tocaron todo tipo de temas relacionados al futuro de la compañía y lo que podemos esperar de PlayStation en los próximos meses. La buena noticia es que, aparentemente, Horizon Forbidden West sí será un juego para este 2021, puesto que Ryan señaló varias veces durante la entrevista que debutaría durante la segunda mitad del año. La mala noticia es que ni siquiera habló sobre la secuela de God of War.

Como recordarás, durante el PS5 Showcase del año pasado, Sony compartió un breve teaser de God of War 2 que finalizaba con la fecha de “2021”. No obstante, a diferencia de juegos como Horizon Forbidden West o Ratchet & Clank: Rift Apart, la compañía nipona ha buscado evadir cualquier tipo de pregunta o cuestionamiento relacionado a la próxima aventura de Kratos, dando a entender que lo mejor será no esperar un nuevo God of War este año.

Fuente: GQ Magazine