De manera sorpresiva, Sony anunció que la secuela de God of War en PS4 llegaría el próximo año a PlayStation 5. Las aventuras de Kratos y Atreus continuarán en esta nueva consola, y aunque su nombre oficial todavía no ha sido confirmado, en el teaser se alcanza a leer “Ragnarok is Coming“. Velo por ti mismo a continuación.

Fuente: PS5 Showcase