Los 5 dungeons más difíciles de The Legend of Zelda

A inicios de esta misma semana, Nintendo confirmó lo que muchos de nosotros temíamos y otros ya veían venir. Sucede que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild no estará llegando a nuestras manos sino hasta la primavera de 2023, es decir, todavía falta un año, y posiblemente hasta un poco más, para disfrutar de este anticipado título. Mientras esperamos por su eventual llegada, decidimos repasar un poco de su historia al examinar cuáles han sido los cinco dungeons más difíciles en juegos de esta franquicia hasta la fecha.

Turtle Rock – Link’s Awakening

Arrancamos este listado con Turtle Rock, un dungeon que sin lugar a dudas provocó muchos dolores de cabeza para quienes tuvieron oportunidad de recorrerlo en Link’s Awakening. A pesar de que este dungeon no requiere de una llave para entrar, sí será necesario enfrentarnos a un jefe para acceder a él y una vez dentro, las cosas se vuelven más confusas. Trampas, puzzles, y una variedad de enemigos hacen que recorrer este dungeon sea todo un desafío, además de que, incluso con el mapa, no siempre está claro hacia dónde debemos ir ni qué debemos hacer.

Sandship – Skyward Sword

A pesar de ser uno de los dungeons mejor diseñados en Skyward Sword, la realidad es que Sandship también era uno de los más complejos por una variedad de razones. Los jugadores debían alternar entre el pasado y el presente para resolver puzzles, algo que resultó ser mucho más confuso de lo pensado. No solo eso, sino que algunos de los enemigos encontrados en este dungeon eran sumamente molestos de derrotar, y considerando que Skyward Sword no tenía el mejor esquema de controles en su momento, esto lo hacía todavía más complicado.

Tower of Spirits – Spirit Tracks

The Tower of Spirits es el dungeon central de Spirit Tracks, por lo que será necesario regresar a él una multitud de veces conforme vas progresando en el juego. Este es un dungeon mucho más largo a comparación de otros en la saga con un total de 30 pisos. Link deberá poseer a varios Phantom Knights, cada uno con sus habilidades únicas, para poder avanzar. Si no sabes a dónde ir una vez que tomas control de un Phantom Knight, y llegas al lugar equivocado, entonces tendrás que empezar desde cero y para ese entonces será difícil que recuerdes lo que estabas haciendo o debías hacer.

Stone Tower Temple – Majora’s Mask

El cuarto y último dungeon en Majora’s Mask es uno de los más difíciles no solamente de este juego, sino de toda la franquicia en general. Para acceder al Stone Tower Temple necesitarás de las tres transformaciones de máscara y un amplio conocimiento sobre las mecánicas del título para avanzar. La Goron Mask te ayudará a caminar sobre lava, mientras que la Deku Mask te servirá para volar, y muchas otras veces, ni siquiera será necesario utilizar una máscara para progresar cuando el juego te hace pensar que sí. Hay dos mini jefes, una porción donde debes voltear de cabeza al templo, y puzzles que son de todo, menos fáciles.

Water Temple – Ocarina of Time

Por supuesto, este listado no podía estar completo sin el infame Water Temple de Ocarina of Time. ¿Qué hacía tan difícil a este dungeon? La mecánica principal consistía en subir y bajar el nivel del agua para resolver puzzles, lo cual es algo bastante confuso y requiera de mucha experimentación y backtracking antes de saber exactamente qué debes hacer. En la versión original del Nintendo 64 era necesario equipar y quitarte constantemente las botas de hierro, lo cual era tedioso y molesto. Por si eso fuera poco, también tenemos una pelea en contra de Dark Link para rematar.