Con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness el próximo mes, las entrevistas a los actores de esta cinta han comenzado a surgir. En una conversación en particular, Benedict Cumberbatch, actor encargado del hechicero supremo, habló sobre su participación en Spider-Man: No Way Home, y señaló que los problemas de la cinta no fueron causados por su culpa.

Durante el primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se menciona que este personaje tendrá que pagar por su arrogancia, en referencia al hechizo que trajo a los villanos de otros universos al MCU. De esta forma, Cumberbatch defendió a su personaje en una entrevista con Total Film, señalando que él no tuvo la culpa. Esto fue lo que comentó:

“Sé que todos amamos a Peter Parker, pero ¿podemos retroceder hasta el punto en que el hechizo se interrumpa unas seis veces? Creo que es demasiado fácil descartarlo como: ‘Va a tener que pagar por su arrogancia’. En realidad, no todo es arrogancia. Creo que parte de eso es un riesgo muy calculado. Pero veremos a dónde lo lleva eso [en Doctor Strange in the Multiverse of Madness]. Es una locura, seguro, lo que pasa en nuestra película. Es bastante completo. Y es grande, hombre. Es muy, muy ambicioso. Y si lo logramos, creo que podría ser una de las [películas de Marvel] más grandes que hemos visto hasta ahora”.

Los eventos de No Way Home, así como WandaVision y LOKI, dan pie a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película que nos dará un gran vistazo al multiverso de Marvel y, segundo varios rumores, por fin introduciría a los mutantes al MCU. Aunque Cumberbatch ha mencionado que Doctor Strange no tuvo la culpa de romper el multiverso, él será el encargado de arreglar, o destruirlo por completo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022. En temas relacionados, Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían volver al MCU. De igual forma, se confirma la fecha de estreno para la serie de Ms. Marvel.

Nota del Editor:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness luce como una de las mejores películas del MCU actual. No solo la promesa de todos los cameos es interesante, sino que por fin veremos un avance sustancial en la narrativa general de estas películas, algo que no hemos visto en mucho tiempo.

Vía: GamesRadar+