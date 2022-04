Aunque se espera que Dragon Ball Super regrese a nuestras vidas con la película de Super Hero, por el momento no hay información relacionada con una nueva temporada del anime. Sin embargo, esto no ha detenido a varias personas de ser engañadas por uno de los ya clásicos chistes del April Fool’s.

Recientemente, la cuenta de DBS Chronicles, la cual se ha ganado una reputación de ser una fuente de información bastante creíble en todo a lo que se refiere con Dragon Ball, compartió un póster, y señaló que Toei Animation adaptará el arco de Moro al anime en el algún punto de 2023.

BREAKING: Toei Animation announces the return of #DragonBallSuper anime in 2023 with a Moro Arc poster! 🔥

It reads "The Planet-Eater is coming…!!"

Your reaction? 🤩

(Details: https://t.co/yMWmCUAHgc) pic.twitter.com/U7auhfq0gj

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 31, 2022