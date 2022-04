Durante el más reciente Nintendo Direct, se nos reveló Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un título que nos regresará al universo de Three Houses pero un un estilo de gameplay totalmente diferente. El juego está programado para debutar el próximo mes de junio, y mientras esperamos, un insider nos ha revelado un montón de detalles sobre su jugabilidad e historia.

Samus Hunter, un reconocido insider de Nintendo, mencionó que este mes tendremos un nuevo video y más detalles sobre Three Hopes, en donde conoceremos más información de algunos personajes ya conocidos, y algunos otros completamente nuevos. El gameplay será mucho más similar al primer FE Warriors, y tendrá más elementos de RPG y estrategia que Hyrule Warrors: Age of Calamity.

Según este insider, desde el principio del juego los usuarios notaran una importante diferencia en la historia a comparación de la de Three Houses y todavía será posible platicar con estudiantes y maestros en el monasterio, además de que muchas de las habilidades y sistema de armas que vimos en Three Houses regresarán para esta nueva entrega. Es decir, Three Hopes se mantendrá mucho más fiel a la franquicia de Fire Emblem de lo que esperábamos.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes llega al Nintendo Switch el 4 de junio de 2022.

Nota del editor: Yo ya esperaba que una nueva entrega en la franquicia principal fuese a ser anunciada en el nuevo Direct, pero tampoco me sorprende demasiado que Nintendo haya optado por trabajar en spinoff. Sí o sí, esto significa que el próximo Fire Emblem tendrá que ser una entrega totalmente nueva,

Via: ComicBook